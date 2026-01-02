Полиция задержала больше тысячи человек в центре Петербурга в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь сотрудники полиции задержали в центре Петербурга 1054 человека, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Их доставляли преимущественно в отдаленные отделы полиции на окраинах города. Всего было составлено 225 административных протоколов.

Некоторые задержанные оказывались в отделах полиции в Ломоносовском районе Ленинградской области, отмечает "Фонтанка". Тех, у кого не выявляли каких-либо нарушений, отпустили без составления протокола. Как уточняет издание, такое решение приняли, чтобы не создавать дополнительной нагрузки для силовиков в центральных районах города.

В новогоднюю ночь в центре Петербурга силовики с пристальным вниманием относились к иностранным гражданам. Городские СМИ отмечали, что вблизи мест празднования стояли десятки автобусов для задержанных.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру