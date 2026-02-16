Петербуржец задержан на Воскресенской набережной в годовщину смерти Навального*

Полиция задержала петербуржца, который в годовщину смерти Алексея Навального* оставил в снегу у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной портрет, икону и розы, рассказал MR7 16 февраля.

Также в понедельник "Ротонда" сообщила, что около памятника на Воскресенской набережной появился временный забор, из-за чего петербуржцы не могут возложить цветы к памятнику. В "Мостотресте" заявили изданию, что причиной установки забора стала перекладка камней на гранитном спуске. Ремонтные работы на Воскресенской набережной начались на прошлой неделе, отметили в учреждении.

В январе 2025 года Выборгский районный суд оштрафовал на 1,5 тысячи рублей председателя партии "Яблоко" Николая Рыбакова из-за публикации поста с фотографией Навального*. Протокол составили по статье о публичном демонстрировании запрещенной символики. Рыбаков пытался обжаловать решение, но Городской суд оставил взыскание в силе.

Политик Алексей Навальный* скончался ровно два года назад в исправительной колонии особого режима.

UPD: По сообщению "Фонтанки", днем забор возле памятника убрали.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру