ФСИН сообщила о смерти Навального в колонии

Политик Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) скончался в исправительной колонии № 3, сообщило 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как утверждается, смерть наступила в пятницу после прогулки.

"Осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении УФСИН.

Согласно релизу, прибывшие медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако безрезультатно. Смерть Навального констатировали врачи скорой помощи.

Причины произошедшего выясняются. Как сообщило РИА "Новости", ФСИН направит в колонию специальную комиссию, в которую войдут главы и сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства.

На сообщение о смерти Навального отреагировали в Кремле. "ФСИН занимается всеми проверками и так далее, каких-то не требуется поручений на этот счет. Есть определенный свод правил, которыми ФСИН руководствуется", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Двумя днями ранее стало известно об очередном, 27-м по счету, помещении Навального в штрафной изолятор. В ИК № 3 оппозиционера доставили в конце декабря, до этого он содержался в исправительной колонии во Владимирской области. В августе 2023 года политика приговорили к 19 годам особого режима по ряду уголовных статей.

Фото: ЗАКС.Ру