Навального в 27-й раз водворили в ШИЗО

Администрация исправительной колонии №3 в заполярном поселке городского типа Харп вновь применила дисциплинарную меру к оппозиционному политику Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

Его соратники сообщили, что заключенного в 27-й раз отправили в штрафной изолятор, дав ему очередные пятнадцать суток. Вне стен ШИЗО с момента последнего выхода оттуда он пробыл менее трех суток.

После того, как истечет новый срок пребывания в спецкамере, общее число дней, проведенных Навальным в ШИЗО, вырастет до 308.

Напомним, что с момента возвращения оппозиционера в Россию вступили в силу три реальных срока, присужденные ему по уголовным делам. Он лишен свободы с января 2021 года. Навальный признан виновным как по экономическим, так и по экстремистским статьям.

Фото: ЗАКС.Ру