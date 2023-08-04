Навального приговорили к девятнадцати годам особого режима

Суд в Мелехово Владимирской области приговорил к девятнадцати годам колонии особого режима политика Алексея Навального, о чем сообщает "Интерфакс". Гособвинение запрашивало для него двадцать лет заключения.

В очередном уголовном деле оппозиционера имелось шесть статей: организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК), финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК), реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК), создание НКО, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК), вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий (ч. 2 ст. 151.2 УК) и призывы к экстремизму (ст. 280 УК).

Весь процесс проходил непосредственно в исправительной колонии № 6, где политик отбывает девятилетний срок по делу о мошенничестве с донатами единомышленников. На оглашение приговора в зал не пускали журналистов и зрителей: они находились в другом помещении и наблюдали за видеотрансляцией.

Оппозиционера лишили свободы 17 января 2021 года сразу по прибытии в Москву после лечения в Германии. С тех пор его политические организации запретили, а сам Навальный был включен в перечень экстремистов и террористов. Его ближайшие сподвижники находятся в эмиграции.

Фото: ЗАКС.Ру