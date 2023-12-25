Навального обнаружили в колонии на территории ЯНАО

Политик Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) находится в исправительной колонии на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказала 25 декабря его пресс-секретарь Кира Ярмыш*. По ее словам, оппозиционер в понедельник смог пообщаться со своим адвокатом.

"[Навальный] находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке", — написала Ярмыш* в своих соцсетях.

О том, что Навальный перестал числиться в ИК-6 Владимирской области, где он находился до последнего времени, стало известно 11 декабря. Куда перевели оппозиционера, при этом не сообщалось. Позже судья была вынуждена приостановить рассмотрение поданных им исков, касающихся условий содержания в колонии, вплоть до выяснения его нового местоположения.

В начале августа политика приговорили к 19 годам колонии особого режима, признав виновным по ряду статей Уголовного кодекса, включая организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ) и реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

*Минюст внес Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру