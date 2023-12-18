Судья приостановила рассмотрение дел Навального до выяснения его местоположения

Местоположение политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) продолжает оставаться неизвестным, что начало сказываться на судопроизводстве по связанным с ним процессам, рассказала 18 декабря соратница оппозиционера Кира Ярмыш*. В своих соцсетях она сообщила о приостановке рассмотрения дел до того момента, пока не станет ясно, где тот находится.

"Сегодня у Алексея должно быть семь судов. Первые два уже состоялись — его туда не вывели даже по видеосвязи. Дела приостановлены до "установления местонахождения Навального"", — написала Ярмыш*.

Как уточнила "Медиазона"**, речь идет об исках Навального из-за условий содержания в колонии. Решение о приостановке их рассмотрения приняла судья, занимающаяся этими делами.

Также Ярмыш* сообщила о том, что на выходных юристы направили запросы в более чем 200 СИЗО по всей России с целью выяснить, где находится Навальный. Теперь они ожидают ответов из учреждений.

В понедельник пошел 13-й по счету день без сведений о том, где находится оппозиционер. О его переводе из ИК-6 стало известно 11 декабря. К тому моменту единомышленники Навального уже почти неделю не располагали достоверными известиями о его местоположении. Позже во ФСИН заявили, что политика этапировали из Владимирской области, где он отбывал наказание до последнего времени.

*Минюст внес Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру