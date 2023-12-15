Во ФСИН заявили о нахождении Навального за пределами Владимирской области

Политика Алексея Навального (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) отправили из колонии во Владимирской области в учреждение в другом регионе, об этом 15 декабря пишет РБК со ссылкой на справку ФСИН.

С 6 декабря к Навальному не могли попасть адвокаты, а на заседаниях суда политик и вовсе не появлялся. В понедельник, 11 декабря, юристам сообщили, что в колонии, где Навальный отбывал срок, он больше не числится. В другой колонии в том же регионе политика также не обнаружили.

Оппозиционер Алексей Навальный с января 2021 года лишен свободы по разным уголовным делам. Последнее их них предполагает отбивание наказания в колонии особого режима.

Фото: ЗАКС.Ру