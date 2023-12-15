ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:17

Во ФСИН заявили о нахождении Навального за пределами Владимирской области

фото ЗакС политика Во ФСИН заявили о нахождении Навального за пределами Владимирской области

Политика Алексея Навального (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) отправили из колонии во Владимирской области в учреждение в другом регионе, об этом 15 декабря пишет РБК со ссылкой на справку ФСИН.

С 6 декабря к Навальному не могли попасть адвокаты, а на заседаниях суда политик и вовсе не появлялся. В понедельник, 11 декабря, юристам сообщили, что в колонии, где Навальный отбывал срок, он больше не числится. В другой колонии в том же регионе политика также не обнаружили.

Оппозиционер Алексей Навальный с января 2021 года лишен свободы по разным уголовным делам. Последнее их них предполагает отбивание наказания в колонии особого режима.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама