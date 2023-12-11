Навальный перестал числиться в ИК-6 Владимирской области

Оппозиционный политик Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) больше не числится в списке заключенных ИК-6 Владимирской области (Мелехово). Об этом в своем микроблоге сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш*, сославшаяся на рассказ адвоката о посещении колонии.

"Куда его перевели, говорить отказываются", - добавила Ярмыш*.

Сподвижники Навального уже почти неделю не знают о его местонахождении. Все это время политика не подключают по видеосвязи к судебным заседаниям.

Напомним, что оппозиционер лишен свободы с января 2021 года. С тех пор ему вынесли два новых приговора. Последний из них, вынесенный по экстремистским статьям, предполагает отбытие наказания в колонии особого режима. Таковой во Владимирской области является ИК-7, но и там Навального 11 декабря не смогли найти.

В октябре были арестованы трое адвокатов оппозиционера. В их деятельности тоже усмотрели экстремизм.

*Минюст внес Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру