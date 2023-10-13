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Суд арестовал адвоката Навального по делу об участии в экстремистском сообществе

фото ЗакС политика Суд арестовал адвоката Навального по делу об участии в экстремистском сообществе

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу адвоката Алексея Навального (Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов) Игоря Сергунина по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), об этом 13 октября пишет "Интерфакс".

Утром 13 октября у Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера провели обыски, а после правоохранители задержали адвокатов. Все трое представляли интересы Алексея Навального во время процессов по его уголовным делам.

Как пишет "Интерфакс", в другом зале суда рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения адвокату Алексею Липцеру, а позже меру пресечения выберут Вадиму Кобзеву.

Заседание по аресту Сергунина проходило в закрытом режиме. Защита просила избрать адвокату меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте.

Игорь Сергунин пробудет в СИЗО как минимум до 13 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру


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