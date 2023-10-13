К адвокатам Навального пришли с обысками

У троих адвокатов осужденного оппозиционного политика Алексея Навального утром 13 октября проходят обыски. Об этом в своем микроблоге сообщил один из его ближайших сподвижников Иван Жданов*.

Следственные действия ведутся у Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Предположительно, обыски связаны с делом о создании экстремистского сообщества, по которому Навальный в августе получил девятнадцать лет колонии особого режима. Соратники политика опасаются, что давление на адвокатов может стать шагом к его полной изоляции.

Напомним, что Навальный лишен свободы с 17 января 2021 года: его задержали сразу в московском аэропорту, куда он прилетел после лечения в Германии. С тех пор оппозиционер оказался в реестре экстремистов и террористов и стал фигурантом нескольких новых уголовных дел.

UPD 09:50 Сергунин задержан

*Минюст внес Ивана Жданова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру