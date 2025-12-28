Скончался экс-депутат МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик

В возрасте 47 лет скоропостижно скончался депутат МО "Южно-Приморский" шестого созыва Валерий Веремейчик. О смерти сообщили утром 28 декабря в сообществе "Открытый Южно-Приморский". Информацию подтвердила ЗАКС.Ру супруга Веремейчика. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Валерий Веремейчик избрался в совет МО "Южно-Приморский" весной 2019 года. На выборы он шел в качестве самовыдвиженца. Стал одним из самых активных депутатов. За пять лет работы он поддерживал жителей округа по самым острым вопросам и не раз выступал с инициативами, направленными на развитие Южно-Приморского и Петербурга.

"Мы многому у тебя научились и будем продолжать учиться, вспоминая твои слова, поступки и отношение к людям. Ты стал по-настоящему важным человеком в нашей жизни и оставил после себя светлую, добрую память. Валера, ты был и остаёшься достойным гражданином своей страны, Петербуржцем и Карелом. Человеком мира", – говорится в сообщении "Открытый Южно-Приморский".

Прощание состоится во вторник, 30 декабря, в 10:45 в траурном зале Городской больницы № 15 на Авангардной улице. Похороны пройдут в тот же день в 12:00 на Южном кладбище.

Веремейчик родился в Петрозаводске в 1978 году. Получил образование в Петрозаводском государственном университете по специальности инженер-строитель. Трудовую деятельность начал в 2000 году. Работал в сфере строительства. С 2006 года жил в Кировском районе Петербурга. С 2009 года трудился в должности начальника управления капитального строительства ФКУ "Дирекция единого заказчика-застройщика" Минздрава. Строил больницы. Женат. Воспитывал сына и дочь.

Константин Леньков / Фото: Открытий Южно-Приморский