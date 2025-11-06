Мейксин показал тизер новой схемы избирательных округов на выборах в ЗакС

Фото: ЗАКС.Ру

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин принял участие во встрече "Экспертного клуба Петербурга", на которой проводятся дискуссии в неформальной обстановке на тему электоральных процессов. Глава избиркома рассказал, как комиссия работает над нарезкой избирательных округов. От нее зависит ход выборов в ЗакС в 2026 году.

Очередное собрание в рамках "Экспертного клуба Петербурга" 6 ноября стало беспрецедентным по уровню участников. Помимо председателя избиркома Максима Мейксина, который никогда еще не посещал эту серию мероприятий, за столом собрались руководители региональных отделений партий, депутаты Заксобрания и другие представители петербургских объединений. Главным хедлайнером мероприятия стал, конечно, Мейксин, который специально для мероприятия подготовил небольшую презентацию. На слайдах он решил показать часть будущей схемы избирательных округов, которая будет действовать на выборах депутатов городского парламента в сентябре 2026 года.

Перенарезка округов проходит каждые десять лет. Она определяет, какие именно территории будут представлять депутаты в Заксобрании. По одномандатным округам в петербургский парламент избираются 25 человек (другая половина — по партийным спискам). Необходимость перенарезки избирательных округов возникает из-за изменений в численности избирателей. Наиболее заметные перемены ожидаются в быстроразвивающихся районах, где идет активная застройка новым жильем.

На территории одномандатных округов должно проживать равное количество избирателей. В 2025 году это примерно 157 тысяч человек (во время прошлой перенарезки средняя норма представительства была на шесть тысяч меньше). Из-за особенностей административного деления Петербург считается одним из самых сложных регионов по внутригородскому ландшафту. Глава избиркома несколько раз за свое выступление отметил, что при подготовке схемы не учитывалось, кто из депутатов какой округ представляет.

– Мы формировали избирательные округа не глядя на то, какие сейчас депутаты представляют ту или иную территорию. Наша задача обеспечить удобство избирателей. Мы исходили в первую очередь из этого, – говорил он.

Полностью раскрывать карты (буквально) Мейксин перед собравшимися не стал и показал результат работы своих коллег на примере трех избирательных округов: 10-го, в который входит Курортный, Приморский и Кронштадтский районы, 19-го, в который входят Петродворцовый и часть Красносельского, а также 18-го, расположенного в Кировском районе. От этих округов в парламент избрались Александр Ходосок, Михаил Барышников и Александр Малькевич соответственно.

Согласно предварительной схеме, Кронштадт перейдет от 10-го округа в 19-й. К нему же прирастет часть Красносельского района, а именно территория МО "Сосновая Поляна", которая сегодня находится в составе 18-го избирательного округа. В свою очередь, в 18-й округ войдут МО "Горелово", МО "Красное Село" и МО "Константиновское". В то же время из состава округа уберут часть территории МО "Ульянка". Представленная часть схемы, по словам Мейксина, скорее всего без изменений перейдет в окончательный документ.

Мнения депутатов

ЗАКС.Ру решил спросить у депутатов, которые сейчас представляют упомянутые избирательные округа в парламенте, об их отношении к грядущим переменам.

– Я человек военный, если принимаются какие-то решения, значит, это кому-то надо. Поставят задачу — будем работать, – рассказал полковник запаса Александр Ходосок, представляющий в ЗакСе Курортный район, Кронштадт и часть Приморского района. – Это же не Ходосок Барышникову отдает часть территории. С другой стороны, если посмотреть на масштабы нашего избирательного округа, численность… Никто не предполагал и не понимал, что, условно говоря, в МО "Парголово" за четыре года так масштабно разрастется Парнас. Там проживает более 110 тысяч человек — это достаточно большая территория. Для меня все абсолютно одинаковы — мои избиратели. Я работаю с ними на равных без всякой приоритетности. Абсолютно неверно относиться к ним по-разному.

Депутат Ходосок добавил, что для него не имеет особого значения адрес прописки обратившегося петербуржца, и что он старается помочь каждому. Однако всегда ставит в известность коллег, когда работает с гражданами из других избирательных округов.

Отметим, по итогам выборов 2021 года Ходосок получил депутатский мандат с 22 902 голосами. Из них 5 537 голосов принадлежат избирателям из Кронштадта. Это почти четверть от всех голосов в его поддержку.

Менее оптимистично, но все равно не теряя боевого настроя на предстоящие перемены, отреагировал на планы по перенарезке округов депутат Михаил Барышников, который уже почти десять лет работает в Петродворцовом районе. До избрания в ЗакС он возглавлял МО "Город Петергоф".

– Я немного сожалею, потому что я уже поработал практически два созыва на этом округе, у меня наработаны связи, отношения, много сделано. Как мне объясняют, очень трудно мой округ сохранить в том виде, как есть. Я могу так сказать, откровенно, конечно, 10 лет работал на округе, но мы новых трудностей не боимся. Тем более, Кронштадт — военный город, я дружу с главой муниципального образования долгие годы, сам моряк, Нахимовское училище закончил. Справимся. Трудности будут, но будем стараться. Очень тяжелая "Сосновая Поляна" — новостройки. Проблемы надо изучать, понимать, что нужно. Все новое — всегда тяжело, – рассказал Барышников.

На презентации части схемы избирательных округов присутствовал депутат Александр Малькевич. Он в сентябре 2024 года избрался от 18-го округа. Рассуждая о переменах, он рассказал, что считает логичным, когда избирательный округ соответствует границам района города. В этом плане он по-доброму завидует Константину Чебыкину, который избирался от Василеостровского района.

– Есть один район, один депутат и никто там не парится, какой муниципалитет, куда идти. Я депутатствую год и представляю и Кировский, и Красносельский районы. Выражаясь откровенно, возникает много ситуаций, где ты выглядишь неудобно. Например, тебя приглашают в школу и туда и туда. И ты думаешь. Говорят: "Вы что, любите больше этот район? Или этот?" Поэтому в границах одного района проще", – посетовал Малькевич.

Закончить работу по перенарезке округов в городском избиркоме намерены во второй половине ноября. Само решение по утверждению схемы члены СПбИК должны принять не позднее 25 декабря. Позже изменения должны внести в городской закон. Парламенту предстоит утвердить соответствующий документ до 23 февраля.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру