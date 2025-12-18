Петербургская школа покупала подарки для детей из Мариуполя на деньги "мертвых душ"

Фото: ЗАКС.Ру

В суде начали допрашивать обвиняемых по делу о мошенничестве с "мертвыми душами" в петербургской школе № 619. Первой из четырех фигурантов выступила директор школы Ирина Байкова. Она рассказала, на что тратили зарплаты фиктивно трудоустроенных сотрудников. В основном, по ее словам, деньги уходили на нужды школы, а также подарки на детям. В том числе и для ребят из Мариуполя.

На заседании Калининского районного суда 18 декабря по делу о трудоустройстве "мертвых душ" в школе № 619 начали допрашивать подсудимых. Среди них руководство школы, в частности, экс-директор Ирина Байкова, ее заместитель Екатерина Коледина и специалист по кадрам Наталья Пустильник. Также на скамье подсудимых депутат городского парламента Елена Рахова, которая в прошлом курировала сферу образования, занимая пост замглавы Калининского района. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, на протяжении нескольких лет в школе числились сотрудники, которые фактически не выполняли свои обязанности, но исправно получали зарплату. Трое сотрудников школы вину признают. Байкова заявляла, что признает фиктивное трудоустройство, однако отмечала, что не использовала деньги в личных целях.

Байкова на заседании отказалась давать показания устно. Представитель прокуратуры зачитал показания директора школы. Во время беседы со следователем она говорила, что карты, оформленные на фиктивных сотрудников, были в распоряжении других работников школы. При этом деньги с них уходили на нужды образовательного учреждения.

– Также хотела бы отметить, что денежные средства, которые поступали на карты <..> использовались на нужды школы. На оплату мероприятий, связанных с принятием гостей из других регионов и стран. Также на обеспечение их жильем, транспортом и подарками. Ремонт, оплату строительных работ и так далее. Подготовку учителей к различным всероссийским конкурсам, на покупку цветов, подарков, сувениров для партнеров, – зачитал прокурор показания Байковой.

Среди расходов оказались самые разные траты, от прокладок для сантехники и батареек для компьютерных мышек до организации всероссийских конференций с содержанием участников.

В бюджете школы не учтены расходы на оперативные нужды, отметила Байкова. Непредвиденные ситуации возникали практически каждый день.

– Учреждение финансируется в соответствии со сметой, но на оперативные расходы, замену батареек, аварийные ситуации, чтобы быстро решить и дальше работать — таких средств нет на сегодняшний день. Для того, чтобы оформить покупку, уходит не менее двух недель. Поэтому использовали эти средства, – рассказала Байкова.

Обвиняемая отмечала, что школа № 619 входит в число лидеров по качеству образования. При этом образовательное учреждение сотрудничало со школами в Армении, Эстонии и Болгарии.

– Поскольку у нас правительством Петербурга было решено, что мы занимаемся сотрудничеством со школой Еревана, такая была политическая задача, государственная, Эстонии, Болгарии… Вот этих детей и педагогов мы приглашали за свой счет. Мы оплачивали их пребывание на территории России. Позже нам было вверено учреждение из Мариуполя, школа № 7. Мы таким же образом отвечали за определенное количество школьников. Педагоги, руководители, дети приезжали из Мариуполя, – рассказала Байкова.

Для мариупольских школьников приобретали литературу, спортивный инвентарь. Их передавали в рамках гуманитарного груза. Были и другие виды поддержки.

– В 2022 году мы были участниками одной такой серьезной акции по отдыху детей из этого города в Санкт-Петербурге. Мы отвечали за две смены лагеря. Школой тоже была оказана очень существенная поддержка, для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 350 человек. Они все лето были здесь. Разные школы отвечали за разные периоды, – заявила Байкова.

Байкова отметила, что администрация Калининского района тоже оказывала поддержку, но непосредственно на школу легла "большая нагрузка". Среди товаров, которые школа купила для юных мариупольцев, оказались канцтовары и различный спортивный инвентарь. Например, ранцы.

Петербургских школьников также отправляли учиться по обмену, когда это было возможно. По словам Байковой, траты на организацию таких заграничных поездок также покрывались за счет банковских карт сотрудников.

– Поскольку это были государственные договоры, мы не могли собирать деньги на эти поездки с их родителей. Это было бы некорректно. Оплачивали сами. Школа. Это те денежные средства, которые были на карточках, мы использовали в том числе, – добавила Байкова.

Бывший руководитель школы и ее адвокаты пришли в суд не с пустыми руками. Они принесли внушительного размера коробку, целиком забитую папками с документами. Это были чеки, которые якобы подтверждают оплату расходов на нужды школы за счет зарплат "мертвых душ". Всего набралось порядка трех тысяч чеков на 8 млн рублей, датированных периодом с 2011 по 2023 год. Многие траты подтвердить не удалось, призналась Байкова на заседании. Часть расходов Байкова возместила самостоятельно из личных средств. Соответствующий документ, подтверждающий перевод, она предоставила суду. Коробку чеков также хотели приобщить к материалам дела (которые и без того занимают 20 томов), но суд отказал.

После заседания Байкова отказалась обсуждать свое выступление в суде с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Судебное следствие по делу о мошенничестве в петербургской школе идет больше года. По версии следствия, всего в штате школы числились шесть сотрудников, которые на рабочем месте не появлялись. Зарплаты начислялись на карты таких работников. За все время ущерб бюджету мог составить порядка 24 млн рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру