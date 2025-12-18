Суд арестовал ученика по делу о нападении на педагога в петербургской школе

Красногвардейский районный суд отправил до 15 февраля под стражу 15-летнего ученика школы № 191 по делу о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила 18 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Подростка обвиняют в нападении на учительницу математики, произошедшем утром в понедельник.

По версии следствия, утром 15 декабря ученик нанес педагогу в область туловища не менее трех ударов неустановленным колюще-режущим предметом в школьном кабинете. Довести свой замысел до конца он не смог, поскольку учительница выбежала прочь, а в дальнейшем ей оказали медицинскую помощь.

Сторона защиты в суде просила назначить меру пресечения в виде домашнего ареста или присмотра за несовершеннолетним.

Как сообщалось ранее, учительницу в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Позже ее муж рассказывал о том, что она находится в стабильном состоянии. Сам подросток также был госпитализирован после неудачной попытки суицида, из больницы его отпустили на следующий день.

Обвинение молодому человеку предъявили 17 декабря. Сам он частично признал вину, при этом он отрицал какие-либо конфликты между ним и пострадавшей.

По факту инцидента возбуждено два уголовных дела. Обвиняемой по второму из них проходит 62-летняя охранница, которой вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, она не досмотрела ученика на входе в школу после срабатывания рамок металлоискателя, из-за чего он смог пронести с собой нож. Охранница вину признала.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру