Ученик напал с ножом на преподавателя в петербургской школе

Утром 15 декабря 15-летний учащийся девятого класса школы № 191 напал с ножом на учителя математики. По данным полиции, предварительной причиной нападения стала плохая оценка. 29-летняя учительница госпитализирована. Сам нападавший предпринял попытку суицида, но был остановлен правоохранительными органами.

Сообщение об инциденте поступило в полицию Красногвардейского района в 7:09. Сейчас правоохранительные органы и сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства происшествия и точное количество пострадавших. По данным СК, ученик ударил преподавателя не менее трех раз. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК).

"По данным следствия, 15 декабря ученик общеобразовательной школы, расположенной на улице Белорусской, не менее трех раз ударил ножом учительницу. Потерпевшей оказывается медицинская помощь", – сообщили в СК.

По данным издания "Ротонда", школьник пришел к 7:10 исправлять оценку по контрольной по математике. Когда преподавательница отвернулась, он ударил ее ножом, сообщают журналисты. Также отмечается, что мать нападавшего тоже работает учителем в этой же школе.

С 2006 года школу № 191 возглавляет Светлана Бабак, депутат МО "Пороховые" от "Единой России".

Константин Леньков