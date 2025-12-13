Семь человек задержаны по делу о вымогательстве с похищением людей

В Петербурге задержаны семь человек по делу о вымогательстве (ст. 163 УК РФ), разбое (ст. 162 УК РФ), самоуправстве (ст. 330 УК РФ) и похищении людей (ст. 126 УК РФ), сообщили 13 декабря в Следственном комитете. По версии следствия, задержанные могли вывезти двух человек в лес и там похитить у них имущество на сумму свыше 2,2 млн рублей.

По версии СК, похищение потерпевших произошло на автозаправке в Невском районе. "Насильно посадив их в машину, злоумышленники вывезли их в лесополосу и, угрожая пистолетом, избили, похитив их имущество на общую сумму более 2 миллионов 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Опубликованный ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пресс-релиз дополняет изложенную картину. Как сообщили в полиции, жалоба на возможное похищение поступила 7 декабря от двух 20-летних местных жителей. Они рассказали, что в ночь на 6 декабря их силой вывезли в лесной массив на территории Выборгского района города, где принялись вымогать у одного из них деньги. Второй пострадавший заявил, что у него якобы похитили телефон.

"После этого фигуранты привезли потерпевших к месту жительства одного из них, где под угрозой применения насилия совершили хищение имущества, после чего скрылись", — добавили в полицейском Главке.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий в Петербурге и Всеволожском районе Ленобласти были задержаны семь молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет. Их доставили в СК. Как ожидается, в скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения для них.

