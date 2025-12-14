Ночью над Ленобластью сбили два беспилотника

В ночь на 14 декабря в небе над Ленинградской областью силами ПВО уничтожены беспилотники, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Количество БПЛА, а также информации о повреждениях глава Ленобласти не привел. Режим воздушной опасности продолжался с 00:47 до 04:38.

По данным министерства обороны, над Ленинградской областью сбили два беспилотника самолетного типа.

Для обеспечения безопасности воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на выпуск самолетов. Отправка и прием рейсов некоторое время проводился по согласованию с соответствующими органами. К 05:42 ограничения сняли.

В последний раз Ленинградская область подвергалась атаке БПЛА 6 декабря. Также информацию о воздушной опасности вводили в утром 11 декабря, однако информации о сбитых беспилотниках не было. В администрации Ленобласти предупреждали, что в целях безопасности в период новогодних праздников могут действовать ограничения в скорости мобильного интернета.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру