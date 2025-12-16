Боярский призвал РКН принять меры из-за публикаций видео из школы в Одинцово

Депутат Государственной думы Сергей Боярский в своих социальных сетях обратился к Роскомнадзору с призывом принять "все необходимые меры" в связи с публикацией видеозаписей и фотографий из школы в Одинцово, где утром 16 декабря 15-летний ученик напал с ножом на учащихся и охранника. Один ребенок погиб.

"Распространение видео и фото с трагедией в Одинцово считаю категорически недопустимым и аморальным. Призываю Роскомнадзор принять все необходимые меры", – написал Боярский в мессенджере.

По данным СМИ, нападавший записывал свои действия на камеру. Некоторые ресурсы опубликовали 15-минутную запись, на которой запечатлено нападение.

Также публикацию этих видеоматериалов осудили в Совете по правам человека при президенте. Представители постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере потребовали от владельцев медиаресурсов удалить видеоматериалы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК) и покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК). Нападавший задержан.

Накануне, 15 декабря другой инцидент произошел в школе в Петербурге. Там школьник напал с ножом на учителя математики.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру