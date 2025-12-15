"Учебный процесс идет в рабочем режиме": директор рассказала об остановке в школе № 191

Светлана Бабак, директор школы № 191, где утром 15 декабря ученик напал на учительницу с ножом, рассказала журналистам, что после инцидента образовательный процесс идет в рабочем режиме. По запросу родителей школьникам оказывается психолого-педагогическая помощь. Пострадавшей учительнице и нападавшему девятикласснику оказывается медицинская помощь. Последний после инцидента предпринял попытку суицида, но был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Других пострадавших нет.

– Средний ученик. По итогам года всего три тройки. Не испытывал таких серьезных трудностей, общался, играл в шахматы, потому что такой замкнутый, более спокойный мальчик. Учительница – молодой специалист, работает в школе пятый год. Успешный учитель, проблем никаких. Она у этого мальчика всего с сентября месяца. Никакого [конфликта] не было, – рассказала Бабак.

Следственный комитет и полиция сейчас работают на территории школы и выясняют причины инцидента. Следком возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК). По данным ведомства, ученик нанес преподавателю не менее трех ударов ножом. Прокуратура также изучает детали инцидента. Ведомство намерено дать оценку соблюдения охранного режима в образовательным учреждении.

Светлана Бабак возглавляет школу с 2006 года. Также она является депутатом МО "Пороховые" нескольких созывов.

Константин Леньков / Фото: пресс-служба Красногвардейского района