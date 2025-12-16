Шесть беспилотников за утро сбили над Ленобластью

Утром 16 декабря в небе над Ленинградской областью сбили шесть БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Режим воздушной опасности действовал с 8:07 до 9:47. Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава Ленобласти.

Первое сообщение о сбитом беспилотнике появилось в соцсетях Дрозденко в 9:36. БПЛА уничтожили над Киришским районом. В 9:32 губернатор сообщил о шести сбитых БПЛА, не уточняя район.

"В ходе отражения воздушной опасности над Ленинградской областью уничтожено 6 БПЛА. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет", – написал Дрозденко.

В то же время об угрозе БПЛА объявили в Петербурге. Также городские власти предупредили о возможном ухудшении качества мобильного интернета. Как отмечают городские СМИ, связь утром работает с перебоями.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру