Обвиняемый в нападении на учительницу школьник частично признал вину

Следственный комитет предъявил обвинения двум фигурантам по делу о нападении на учительницу в школе № 191 Красногвардейского района, которое произошло в начале недели. Школьная охранница заявила о признании вины, в то время как 15-летний ученик вину признал частично.

Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие полагает, что утром 15 декабря он нанес ножевые ранения учительнице. Пострадавшая успела выбежать в коридор, ее госпитализировали.

"Молодой человек в ходе допроса частично признал вину в инкриминируемом ему деянии, при этом отрицая наличие конфликта между ним и потерпевшей", — сообщили в СК и добавили, что в скором времени ему изберут меру пресечения по делу.

В свою очередь, 62-летнюю сотрудницу охранной фирмы обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следствие считает, что она не обратила внимания на сработавшие рамки металлоискателя при входе в школу и не обыскала ученика, что позволило ему пронести в школу нож.

Утром в понедельник девятиклассник пришел к учительнице математики для исправления оценки и внезапно атаковал. После этого он попытался совершить суицид, однако ему не дали довести задуманное до конца и госпитализировали. Из больницы его выписали на следующий день. Также во вторник стало известно о задержании охранницы.

На ситуацию отреагировали в Законодательном собрании. Депутат Павел Крупник призвал сделать обязательной ставку школьного психолога. Спикер ЗакСа Александр Бельский идею в целом поддержал, но отметил сложности с воплощением ее в жизнь. Сам он выступил за проведение проверок эффективности затрат на безопасность в школах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру