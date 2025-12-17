Бельский счел нужным проверить эффективность затрат на безопасность в школах

В Петербурге следует проверить эффективность затрат на обеспечение безопасности в школах после недавнего инцидента с нападением ученика на педагога, заявил 17 декабря спикер Законодательного собрания Александр Бельский, отвечая на вопросы журналистов. Также он выразил поддержку инициативе депутата Павла Крупника о введении обязательной ставки школьного психолога, но выразил сомнения в возможности реализовать предложение в ближайшие сроки.

— В школах, про которые мы говорили, в Санкт-Петербурге достаточно серьезные средства выделяются на охрану, на материальное обеспечение, в том числе камеры, охранная сигнализация. Нужно просто посмотреть, мы тратим достаточно большие деньги, какова их эффективность. И это требует для того, чтобы мы принимали решения не на будущее, и посмотрели, провели сейчас анализ, каким образом у нас это всё происходит, — высказался председатель ЗакСа.

Помимо этого, Бельский счел нужным обратить внимание на работу классных руководителей, которые взаимодействуют с учениками. Саму ситуацию с нападением на учительницу он охарактеризовал как "вопиющий случай, из ряда вон выходящий".

Бельский выразил осторожную поддержку предложению Крупника сделать обязательным наличие психологов в школах. При этом он указал, что реализация подобной инициативы представляется непростой в связи с необходимостью подготовки нужного количества квалифицированных специалистов.

— Павел Анатольевич смотрит как бы вглубь проблемы и пытается ее решить на корню, но это непростая задача, потому что мы не можем просто сейчас оперативно в каждой школе, чтобы у нас появился качественный психолог. Это очень важно, потому что у нас очень много на интернете разного рода людей, которые себя позиционируют как психологи, — отметил он, в от же время назвав предложение правильным.

Как отметил ранее Крупник, сейчас вопрос введения ставки психолога является правом, но не обязанностью школы. В своем Telegram-канале он также выступил за то, чтобы дополнять в старших классах школьный медосмотр учеников психологическим тестированием. "Смотреть, кто склонен к насилию, к каким-то неоднозначным резким поступкам, может причинить вред себе", — перечислил он при этом.

Утром в понедельник, 15 декабря, 15-летний ученик напал с ножом на 29-летнюю учительницу, нанеся ей три ранения. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках второго дела была задержана школьная охранница. Как считает следствие, она проигнорировала срабатывание рамки металлоискателя на входе и не досмотрела подростка.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру