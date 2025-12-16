Охранница задержана после нападения на учительницу в петербургской школе

Сотрудница охранного предприятия задержана в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили 16 декабря в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Это уже второе дело, возбужденное в связи с произошедшим накануне нападением на учительницу в школе № 191 Красногвардейского района. Первым стало дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, охранница не досмотрела школьника после срабатывания рамки металлоискателя на входе. В результате ученик смог пройти внутрь здания и напасть с ножом на педагога, полагают в СК.

Инцидент произошел утром 15 декабря. Как сообщалось ранее, 15-летний девятиклассник пришел исправлять оценку и якобы атаковал 29-летнюю учительницу, когда та отвернулась. В СК сообщали, что он нанес не менее трех ударов ножом. После этого ученик попытался совершить суицид, но ему помешали правоохранители.

Как сообщила во вторник днем "Фонтанка" со ссылкой на супруга учительницы, пострадавшая находится в реанимации, но в стабильном состоянии.

Еще один инцидент с нападением ученика в школе произошел утром 16 декабря в подмосковном Одинцово. Там 15-летний подросток напал с ножом на других учащихся и охранника, в результате один ребенок погиб. В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи с места инцидента, на что отреагировал депутат Госдумы Сергей Боярский. Парламентарий призвал Роскомнадзор принять "все необходимые меры" в связи с этим. В свою очередь, Совет по правам человека потребовал от СМИ и Telegram-каналов удалить выложенные материалы и пообещал добиваться ответственности для журналистов и блогеров за публикацию подобного контента.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру