Тренера "Зенита" Семака задержали в аэропорту Мюнхена из-за покупок

Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак и его жена были задержаны в аэропорту Мюнхена из-за возникших проблем с купленными товарами, рассказала Анна Семак в своем Telegram-канале 16 декабря. В результате супружеская чета опоздала на рейс и зареклась от поездок в Германию.

Как рассказала Семак, поездка в Германию носила частный характер. В аэропорту супруги, "не приняв во внимание новые реалии", попытались оформить налоговый возврат (tax free). Сотрудники аэропорта изучили покупки и вызвали полицию, которая и отвела обоих на допрос в некое тесное помещение. Происходившее там живо напомнило жене тренера фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" "с культовой фразой, предшествующей кровавому побоищу, от которой холодело внутри: "Вы укрываете предателя Рейха?"".

"Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи (их мы передали приехавшему на выручку приятелю, живущему в Германии)", — написала Семак.

Она уточнила, что причиной претензий послужили санкционные правила, согласно которым россияне лишены возможности вывозить из Европы "купленные вещи, превышающие сумму 300€ за товарную единицу". К тому моменту, когда россиян отпустили, их самолет уже улетел. Покупать билеты на другой рейс пришлось с доплатой. По словам Анны Семак, в самолете ей вспоминались реплики из "Брата 2".

