Есипов предложил комтрансу создать в Петербурге ночные маршруты транспорта

Первый заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР Иван Есипов обратился в комитет по транспорту с предложением ввести ночные маршруты общественного транспорта. Актуальность подобной меры он объяснил растущей необходимостью со стороны горожан и подорожанием услуг такси. Копию обращения политик опубликовал 16 декабря в своем Telegram-канале.

В обращении отмечается растущая потребность горожан в ночных поездках. Речь идет в частности о петербуржцах со сменным графиком работы. Из-за отсутствия ночных маршрутов граждане вынуждены прибегать к услугам агрегаторов такси, отмечает Есипов. Между тем средняя стоимость одной поездки выросла в 2024 году относительно 2023 года на 25 %, говорится в обращении.

"Представляется, что предлагаемая региональным отделением мера позитивно скажется на общем уровне восприятия общественного транспорта, а также на уровне безопасности населения в ночное время суток", — предположил политик.

Накануне в Мариинском дворце состоялось заседание рабочей группы постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Представительница одного из таксопарков поделилась с участниками данными о том, что агрегаторы такси могут забирать у водителей от 24 % до 47 % от стоимости поездки в оплату комиссии за оказываемые услуги. Председатель комиссии Алексей Цивилев заявил о намерении обратиться в ФАС с просьбой проверить один из крупных агрегаторов в связи с возможным злоупотреблением занимаемым положением.

Напомним, Есипов ранее работал заместителем председателя комитета по молодежной политике. В 2022 году он отправился на СВО, где был ранен. В конце 2024 года он вошел в состав координационного совета реготделения ЛДПР. Позже, в июне 2025 года он ушел из комитета для того, чтобы сосредоточиться на партийной работе.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру