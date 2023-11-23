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Новости 17:41

В зоне СВО получил ранение зампред комитета Смольного

фото ЗакС политика В зоне СВО получил ранение зампред комитета Смольного

Спикер петербургского парламента Александр Бельский рассказал в эфире "Фонтанки" о ранении, которое получил в зоне проведения военной спецоперации зампред комитета по молодежной политике Иван Есипов.

Инцидент случился, по словам депутата, совсем недавно. Сейчас 31-летний чиновник проходит лечение в одном из городских стационаров.

По информации журналистов, Есипов мог пострадать от разорвавшейся гранаты, брошенной с дрона. Известно, что он ушел на спецоперацию вскоре после объявления частичной мобилизации, то есть прошлой осенью.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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