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Новости 14:57

На встрече с Бегловым зампред комитета по молодёжной политике заявил об уходе на СВО

фото ЗакС политика На встрече с Бегловым зампред комитета по молодёжной политике заявил об уходе на СВО

Петербургский градоначальник Александр Беглов встретился с заместителем председателя комитета по молодежной политике Иваном Есиповым, который сообщил ему о временном уходе с занимаемого поста и отъезде в зону специальной военной операции (СВО).

Беглов выразил сожаление, что молодой специалист прощается с должностью, однако поддержал его в стремлении быть полезным за пределами Смольного.

"У тех, кто знает Ивана Есипова, его решение не вызвало удивления. Патриот, участник движения реконструкторов, отслуживший после аспирантуры по призыву. С такими бойцами за безопасность страны мы можем быть спокойны", - уверен городской глава.

В свою очередь Есипов заявил, что несмотря на столь сложное решение, которое он принял, он уверен в правильности сделанного выбора.

Добавим также, что Есипов входит в координационный совет регионального отделения ЛДПР.

Накануне, напомним, Беглов проинспектировал военкомат Адмиралтейского района.


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