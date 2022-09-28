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Новости 17:47

Беглов проинспектировал военкомат Адмиралтейского района

фото ЗакС политика Беглов проинспектировал военкомат Адмиралтейского района

Губернатор Александр Беглов наведался в военкомат Адмиралтейского района, чтобы проверить ход частичной мобилизации, следует из сообщения пресс-службы главы города от 28 сентября.

Безопасность сотрудников военкомата и призывников обеспечивается силами правоохранителей, круглосуточно дежурящих у здания, сообщили в Смольном. Также перед входом установлен металлодетектор.

"Александр Беглов пообщался с посетителями, в том числе добровольцами. Один из них поделился с губернатором своей проблемой — потерял военный билет, — поведали в Смольном. — Посетителю разъяснили дальнейший порядок действий для восстановления документа".

Беглов заявил о необходимости рассматривать каждый конкретный случай в индивидуальном порядке, "реагировать быстро и в соответствии с законом". Попутно он высказался касательно мобилизации сотрудников предприятий Петербурга. Согласно его мнению, пересказанному пресс-службой, "работа должна быть выстроена так, чтобы обеспечить проведение частичной мобилизации и выполнение производственных задач, стоящих перед предприятиями".

Частичная мобилизация в России продолжается с 21 сентября. В Петербурге призывную комиссию возглавил Беглов.


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