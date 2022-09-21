Смольный: В Петербурге создана призывная комиссия по мобилизации, её главой является Беглов

В Северной столице уже создана призывная комиссия по мобилизации, руководителем которой является городской глава Александр Беглов, пишет "Фонтанка".

Заместителем Беглова назначен военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет действовать согласно заданиям, поставленным Генеральным штабом перед Петербургом, рассказали журналистам издания в Смольном.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября, могут быть призваны порядка 300 тысяч человек. Призыву подлежат только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе.