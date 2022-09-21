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Путин объявил о частичной мобилизации в России

фото ЗакС политика Путин объявил о частичной мобилизации в России

Ранним утром среды, 21 сентября, россиянам показали анонсированное минувшим днём обращение президента РФ Владимира Путина. Среди прочих заявлений он объявил о введении частичной мобилизации.

Так, согласно уточнению президента, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе. Прежде всего, это — те, кто ранее проходил военную службу и имеют определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванным в рамках частичной мобилизации гражданам полагаются все льготы и выплаты, которые имеют контрактники. Перед непосредственной отправкой в зону соприкосновения все пройдут предподготовку.

Указ о мобилизации уже подписан Путиным. Документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, президент дал поручение приравнять правовой статус добровольцев, задействованных в спецоперации, а также бойцов ЛДНР к военнослужащим РФ.

Ранее РБК писал, что обращение Путина будет в основном касаться референдумов в ЛДНР.

Наконец, 20 сентября депутаты Государственной думы сразу во втором и третьем чтениях единогласно приняли поправки в Уголовный кодекс, а также в 151 статью Уголовно-процессуального кодекса. Поправки утверждают такие понятия, как "военное время", "военное положение" и "мародёрство", а также вводят реальные сроки заключения за военные преступления.


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