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Новости 13:34

Госдума единогласно приняла поправки в УК, вводящие понятия "военное время" и "мародерство"

фото ЗакС политика Госдума единогласно приняла поправки в УК, вводящие понятия "военное время" и "мародерство"

Депутатам Государственной думы потребовалось менее пяти минут на то, чтобы принять сразу и во втором, и в третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Закон приняли единогласно усилиями 392 депутатов.

Поправки вводят понятия "военное время", "военное положение" и "мародерство", а также устанавливают уголовную ответственность за различные преступления. Так, за добровольную сдачу в плен авторы нового нормативного акта ввели наказание вплоть до десяти лет заключения. За оставление места несения службы без уважительной причины предлагается лишать свободы тоже на срок до десяти лет. За мародерство россияне рискуют быть осужденными на 15 лет, а за отказ от участия в боевых действиях - на три года.

Голосованию предшествовал длительный монолог спикера Вячеслава Володина, рассуждавшего о военной спецоперации на Украине как о важном упреждающем шаге со стороны президента. Упомянул единоросс и о разделенном народе, имея в виду россиян и жителей Донбасса.


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