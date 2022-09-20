Глава ЛНР подписал закон о референдуме по вхождению в состав России

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник 20 сентября подписал закон о проведении на территории ЛНР референдума о вхождении в состав России. Документ опубликован на сайте главы ЛНР.

Согласно 17-й статье закона, он "вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской народной республики и/или главы Луганской народной республики".

При этом, как пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя спикера республиканского парламента, референдум состоится с 23 по 27 сентября.

Накануне Общественная палата ЛНР обратилась к Пасечнику с просьбой провести референдум. Позже с аналогичной просьбой обратилась к главе ДНР Денису Пушилину местная ОП. Сегодня же глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о принятом решении провести референдум по этому вопросу.

UPD: О намерении провести аналогичный референдум с 23 по 27 сентября также сообщил Народный совет ДНР.

Фото: Telegram-канал Леонида Пасечника