В Общественном совете Херсонщины заявили о планах "в кратчайшие сроки" провести референдум о вхождении в Россию

Глава Общественного совета Херсонской области Владимир Овчаренко выразил мнение, что референдум о вхождении территории в состав России пройдет в ближайшее время, сообщил 20 сентября ТАСС.

"Я думаю, что он [референдум] будет в кратчайшие сроки проведен", — приводит агентство слова Овчаренко.

Перед этим Общественный совет обратился к главе военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиру Сальдо с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав РФ. "Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", — зачитал обращение Овчаренко. По информации ТАСС, текст получил единогласное одобрение членов совета.

Накануне с заявлениями о необходимости скорейшего проведения референдумов о вхождении в Россию выступили Общественные палаты ЛНР и ДНР.

UPD: Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о решении провести референдум о вхождении в состав РФ.

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