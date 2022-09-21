ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:44

Шойгу: Российские потери на СВО - 5 937 погибших

фото ЗакС политика Шойгу: Российские потери на СВО - 5 937 погибших

После Владимира Путина по федеральным телеканалам начали показывать выступление руководителя Министерства обороны РФ Сергея Шойгу. Среди прочего он впервые с марта привёл информацию о боевых потерях.

Сначала он сообщил, что со стороны Украины, по его данным, погибли свыше 61 тысячи человек и 49 368 ранены.

Говоря о российских потерях, Шойгу заявил, что в ходе специальной военной операции (СВО) умерли 5 937 бойцов, пишет РИА "Новости".

Напомним, что последний раз Минобороны РФ сообщало о 1 351 убитом 25 марта.

Также в среду, 21 сентября, Путин объявил о частичной мобилизации. Шойгу на это заметил, что в ходе кампании могут быть призваны порядка 300 тысяч человек.

"У России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%", - сказал министр.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама