Минобороны озвучило цифры потерь в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны 25 марта назвало цифры потерь среди военнослужащих в ходе "специальной военной операции" на Украине. Это произошло впервые со 2 марта.

Согласно официальным данным, за всё время спецоперации российская армия потеряла 1 351 человека убитым и 3 825 ранеными. В предыдущий раз ведомство сообщало о 498 погибших и 1 597 раненных.

Вопрос о потерях с российской стороны неоднократно поднимался с начала спецоперации. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Минобороны предоставит информацию, когда "посчитает целесообразным".