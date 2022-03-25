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Новости 16:38

Минобороны озвучило цифры потерь в ходе спецоперации на Украине

фото ЗакС политика Минобороны озвучило цифры потерь в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны 25 марта назвало цифры потерь среди военнослужащих в ходе "специальной военной операции" на Украине. Это произошло впервые со 2 марта.

Согласно официальным данным, за всё время спецоперации российская армия потеряла 1 351 человека убитым и 3 825 ранеными. В предыдущий раз ведомство сообщало о 498 погибших и 1 597 раненных.

Вопрос о потерях с российской стороны неоднократно поднимался с начала спецоперации. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Минобороны предоставит информацию, когда "посчитает целесообразным".


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