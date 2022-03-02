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Новости 20:24

Минобороны впервые озвучило потери российской армии на Украине

фото ЗакС политика Минобороны впервые озвучило потери российской армии на Украине

Минобороны впервые с начала "специальной военной операции" на Украине озвучило официальные цифры потерь. Согласно приведенным 2 марта данным, 498 российских военных погибли, еще 1 597 человек получили ранения. По утверждению официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, семьям погибших оказывают "всю возможную помощь". 

"Хочу еще раз подчеркнуть: ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российскими СМИ информация о якобы неисчислимых потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - заявил он. 

Минобороны привело также свои данные по потерям Украины. 

"Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", — цитирует Конашенкова РИА "Новости".

Начиная с 24 февраля Минобороны говорило об отсутствии потерь среди российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Впервые о погибших и раненых ведомство сообщило 27 февраля, но никаких цифр не предоставило. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифингах с журналистами факт потерь признавал, но от озвучивания данных уклонялся.


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