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Новости 13:27

"К сожалению, не смогу": Песков вновь не рассказал о боевых потерях, известных Путину

фото ЗакС политика "К сожалению, не смогу": Песков вновь не рассказал о боевых потерях, известных Путину

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на очередные вопросы журналистов о военной спецоперации РФ на Украине, снова уклонился от предоставления сведений о боевых потерях, поскольку это "исключительно прерогатива Министерства обороны". При этом начальник Пескова Владимир Путин такую информацию регулярно получает.

"Безусловно, он главнокомандующий", - приводит реплику официального представителя Кремля РИА "Новости".

Напомним, что Минобороны пока признает сам факт наличие боевых потерь, но с 24 февраля, начала спецоперации, так и ни разу не озвучило их число. Зато глава Чечни Рамзан Кадыров накануне дал знать общественности, что в ходе военных действий на Украине погибло как минимум два чеченских солдата.


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