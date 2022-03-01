Кадыров рассказал о боевых потерях на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился с общественностью сведениями о погибших военнослужащих, которые отправились на Украину в рамках спецоперации по "демилитаризации и денацификации" соседнего государства. В своем Telegram-канале региональный лидер сообщил, что среди чеченцев на сегодняшний день погибло двое и ранено шестеро бойцов, отправленных на Украину. Кадыров в своем описании событий пренебрег установками Роскомнадзора, запрещающего называть происходящее войной.

"Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили", - отметил чиновник.

Кадыров призвал украинских военных перейти на сторону РФ, чтобы всем вместе уничтожать "нацистов и террористов". В случае, если на стороне Украины сегодня сражаются уроженцы Чечни, желающие примкнуть к российским частям, он обещает им "вернуться к мирной жизни на Родину".

Напомним, что ранее Минобороны неохотно делилось информацией о потерях, всего единожды признав, что они есть и что они в разы меньше числа погибших с украинской стороны.

фото: kremlin.ru