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Новости 10:10

Кадыров рассказал о боевых потерях на Украине

фото ЗакС политика Кадыров рассказал о боевых потерях на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился с общественностью сведениями о погибших военнослужащих, которые отправились на Украину в рамках спецоперации по "демилитаризации и денацификации" соседнего государства. В своем Telegram-канале региональный лидер сообщил, что среди чеченцев на сегодняшний день погибло двое и ранено шестеро бойцов, отправленных на Украину. Кадыров в своем описании событий пренебрег установками Роскомнадзора, запрещающего называть происходящее войной.

"Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили", - отметил чиновник.

Кадыров призвал украинских военных перейти на сторону РФ, чтобы всем вместе уничтожать "нацистов и террористов". В случае, если на стороне Украины сегодня сражаются уроженцы Чечни, желающие примкнуть к российским частям, он обещает им "вернуться к мирной жизни на Родину".   

Напомним, что ранее Минобороны неохотно делилось информацией о потерях, всего единожды признав, что они есть и что они в разы меньше числа погибших с украинской стороны.

фото: kremlin.ru


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