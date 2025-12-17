ЗакС и завершение 2025 года

Фото: ЗАКС.Ру

Осенняя сессия Законодательного собрания Петербурга подошла к концу. На заседании 17 декабря депутаты собрались вместе в последний раз в 2025 году. С сентября парламент успел принять 190 нормативно-правовых актов.

На заседании парламент утвердил в окончательном чтении поправки в Устав Петербурга, связанные с зарплатой губернатора. С 1 января глава города Александр Беглов будет получать денежное вознаграждение из федерального бюджета (соответствующий президентский указ Владимир Путин подписал еще весной). Также депутаты продолжили расширять меры социальной поддержки. Одна из инициатив была направлена на повышение размера ежемесячных выплат на содержание детей, которых воспитывают опекуны или приемные семьи. Другой законопроект предусматривает продление срока представления выплат петербургским спортсменам, которые достигли высоких результатов на соревнованиях. Среди прочего – очередные поправки в электоральное законодательство, связанные с изменениями на федеральном уровне.

Среди самых важных законов, принятых за прошедший сезон, председатель парламента Александр Бельский выделил корректировку городского закона о комплексном развитии территорий, положение о новых требованиях к содержанию собак и бюджет города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Также в число значимых законов вошла инициатива об отмене четырехмесячного ценза для вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда". К слову, она же стала одной из самых старых в петербургском парламенте. Депутаты прошлых созывов пытались смягчить требования к получению знака еще в 1999 году.

– Депутаты работали достаточно плодотворно. Сейчас у них есть возможность передохнуть, провести время с семьями и отпраздновать Новый год и Рождество, – сказал Бельский на брифинге с журналистами.

В рейтинге самых важных событий предстоящего года, составленном Бельским во время брифинга по просьбе журналистов, председатель парламента выделил запуск новых инфраструктурных проектов, например, новых станций метро (которые Смольный обещает открыть до 31 декабря) и скоростного трамвая Купчино – Шушары. Для Бельского и его коллег предстоящий год - выборный. В сентябре петербуржцам предстоит избрать депутатов Заксобрания и Государственной думы.

– Мне кажется, год будет будет насыщенный, но все мы, конечно, ждем скорейшего завершения ситуации, которая происходит сейчас на Украине, в зоне специальной военной операции. Хотелось бы, чтобы ситуация там разрешилась и конфликт закончился. Все мы находимся в этом ожидании. Чего я и желаю всем нам в следующем году нашей замечательной победы, – добавил спикер.

За последние полгода, действительно, вопрос об урегулировании украинского конфликта обсуждался особенно часто – чаще, чем в предыдущие годы специальной военной операции. Тема соглашения набрала обороты за последние два месяца на фоне обсуждения "мирного плана", подготовленного США. Усилия американской стороны в этом вопросе неоднократно отмечал президент Владимир Путин. Впрочем, несмотря на готовность решить конфликт дипломатическим способом, российская сторона может продолжать достигать целей спецоперации военным путем. Об этом Путин напоминает регулярно. В последний раз это случилось 17 декабря на расширенном заседании военной коллегии Министерства обороны.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру