Путин выразил надежду на стабилизацию отношений с Европой при смене элит

Россия готова решать возникающие межгосударственные вопросы мирным путем и уже ведет диалог с нынешним руководством США, заявил 17 декабря президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Также он выразил надежду на нормализацию отношений со странами Европы, но предположил, что это произойдет лишь после смены политических элит в этих государствах.

— Мы, как и раньше, готовы вести переговоры и готовы решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем. Администрация Соединенных Штатов Америки демонстрирует такую готовность. Мы ведем с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами. Но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе, — поделился мнением Путин.

В своей речи президент в очередной раз выразил неудовольствие действиями западных государств после развала СССР. В частности, он обвинил их в нежелании выстраивать равноправный диалог с Россией, в поддержке терроризма и сепаратизма, во вмешательстве во внутренние дела страны и, наконец, в смене руководства Украины в 2014 году.

Ответственность за начало СВО Путин возложил на прежнюю администрацию США. При это он благожелательно отозвался о действующем главе США Дональде Трампе, предположив, что "если бы он был тогда президентом, ничего подобного не было".

По мнению Путина, попытки ослабить Россию провалились и она "продемонстрировала свою устойчивость в экономике, в финансах, в внутриполитическом положении общества и состоянии общества", а также в сфере обороноспособности.

— Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета. Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной. Мы вернули себе этот статус. В том числе и в значительной степени с вашим участием, — обратился президент к присутствовавшим на заседании коллегии военнослужащим.

Также в рамках заседания Путин назвал 2025 год "важным этапом" в решении задач СВО и заявил о том, что российские военные взяли под контроль свыше 300 населенных пунктов.

Андрей Казарлыга / Фото: трансляция Кремля