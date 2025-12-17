Петербуржец Гусельников стал фигурантом дела о фейках про армию

Новое уголовное дело о публичном распространении заведомо недостоверной информации об использовании Вооруженных сил (ч.1 ст.207.3 УК РФ) возбуждено в Петербурге, сообщил 17 декабря Следственный комитет. По информации ЗАКС.Ру, фигурантом стал петербуржец Артем Гусельников.

Уголовное дело возбудил следственный отдел по Московскому району. По версии следствия, не позднее 13 апреля пользователь разместил у себя в социальных сетях ложную информацию о российской армии, доступную неограниченному кругу лиц. При этом сам фигурант не задержан.

"В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого", — уточнили в ведомстве.

О чем именно говорилось в посте, в СК не сообщили. В настоящее время страница Гусельникова во "ВКонтакте" заблокирована по требованию Роскомнадзора, но доступна пользователям за рубежом.

Годом ранее проживающий за рубежом Гусельников получил некоторую известность в СМИ и соцсетях. Тогда он рассказывал, что вместе с женой Анной следил за обыском в съемной квартире с помощью камеры видеонаблюдения. Обыск он связывал с пацифистской деятельностью. Отметим, что правозащитный ресурс, который в декабре 2024 года опубликовал текст с рассказом о семье Гусельниковых, позже удалил материал из-за сомнений в достоверности деталей истории.

