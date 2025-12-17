Бельский поздравил СМО с двадцатилетием

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравил 17 декабря с двадцатилетием Совет муниципальных образований Петербурга, сообщила пресс-служба городского парламента. В своем обращении спикер отметил роль СМО в жизни муниципального сообщества и отдельно поблагодарил главу органа, депутата ЗакСа Всеволода Беликова.

"За два десятилетия Совет стал самым значимым и авторитетным объединением органов местного самоуправления, неотъемлемой частью политической жизни Санкт-Петербурга. Он координирует взаимодействие муниципалитетов, решает важные вопросы развития муниципальной системы, выступает с инициативами, касающимися всех сфер городской жизни", — говорится в тексте поздравления.

Бельский также отметил, что ЗакС прислушивается к решениям СМО. О Беликове он отозвался в весьма лестных выражениях. "Его мудрость, высочайшая компетентность и искренняя забота о жителях Северной столицы направляют работу организации и служат сплочению всех ее членов", — выразил мнение о коллеге парламентарий.

Сам Беликов также отреагировал на юбилей возглавляемого им органа. В своем Telegram-канале он назвал двадцатилетний срок предметом собственной гордости, отметив, что все эти годы руководит СМО "благодаря доверию коллег".

"Начинали мы с малого, а в итоге стали большой серьёзной структурой, объединяющей 111 муниципалитетов любимого города. Мы достойно зарекомендовали себя на всероссийском уровне: нас уважают и ценят, берут пример и учатся у нас", — написал Беликов и выразил благодарности губернатору Александру Беглову, Бельскому.

Совет муниципальных образований объединяет представительные органы петербургских муниципальных образований. В числе направлений его деятельности обозначены содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие органов МСУ и содействие решению вопросов социально-экономического развития муниципалитетов Петербурга.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Всеволода Беликова