Ради новогодних салютов в Петербурге изменят требования к тишине, но не сейчас

В Петербурге могут смягчить требования к соблюдению тишины при запуске фейерверков в новогоднюю ночь, рассказал 17 декабря в своем telegram-канале депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. В беседе с ЗАКС.Ру парламентарий уточнил, что 31 декабря 2025 года пройдет по еще старым правилам.

Поправки планируется внести в городской закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Сейчас норма запрещает шуметь после 22:00, но содержит ряд исключений. В частности, закон разрешает использовать пиротехнические средства "в период с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января календарного года".

В результате получается, что горожане могут запускать 31 декабря салюты до 22:00 и после 23:00, однако в промежутке такого права лишены. Исправить это упущение планируют, разрешив запуск фейерверков в новогоднюю ночь с 22:00.

— Действует этот час ни туда, ни сюда, нашего закона о тишине, хотя, в принципе, многие уже начинают отмечать и днем. Это странная ситуация получается: в 21:00 вечера можно, в 21:59 можно, потом с 22:00 до 22:59 как бы нельзя, а с 23:00 снова можно. Немножко странная ситуация, — оценил положение закона Четырбок.

Сам законопроект уже готов, однако пока не внесен в электронную базу ЗакСа. К его рассмотрению смогут приступить уже в 2026 году, поскольку осенняя сессия парламента уже завершена. Как уточнил Четырбок, внимание на существующую коллизию депутаты обратили при подготовке законопроекта о праве религиозных организаций шуметь по утрам в выходные при отправлении обрядов. Эта инициатива прошла первое чтение в ЗакСе 19 ноября.

