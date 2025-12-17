ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Медиатека 17 декабря 2025, 17:20

Кадры: Заседание ЗакСа 17 декабря

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 17 декабря завершили парламентский сезон. На последнем  в 2025 году заседании ЗакС рассмотрел инициативу об ограничениях для УК в части проведения ОСС, поддержал расширение мер поддержки опекунов и приемных родителей, а также утвердил закон о поддержке петербургских спортсменов.

IMG_3768.JPG (300 KB)

Депутаты Андрей Малков, Любовь Менделеева и сотрудница Заксобрания Наталья Царева

IMG_3775 (2).JPG (355 KB)

Депутаты Александр Малькевич, Наталия Астахова и первый заместитель руководителя исполкома петербургского отделения "Единой России" Сергей Григорьев

IMG_3784.JPG (309 KB)

Депутаты Любовь Менделеева, Марина Шишкина, Наталия Астахова и Андрей Алескеров

IMG_3785.JPG (309 KB)

Депутаты Андрей Алескеров, Александр Новиков и Борис Зверев

IMG_3800.JPG (298 KB)

Депутаты Любовь Егорова и Алексей Макаров

IMG_3806.JPG (290 KB)

Депутаты Юрий Гладунов, Юрий Авдеев, Ольга Герасина, Дмитрий Дмитриев и Борис Зверев

IMG_3827.JPG (307 KB)

Депутаты Денис Четырбок и Юрий Гладунов

IMG_3830.JPG (277 KB)

Депутаты Любовь Менделеева и Ирина Иванова

IMG_3870.JPG (271 KB)

Председатель Заксобрания Александр Бельский вручает театральную премию Сергею Мигицко, ведущему мастеру сцены Театра имени Ленсовета

IMG_3902.JPG (326 KB)

Депутат Юрий Гладунов

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


