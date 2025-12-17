Кадры: Заседание ЗакСа 17 декабря

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
Депутаты Законодательного собрания Петербурга 17 декабря завершили парламентский сезон. На последнем в 2025 году заседании ЗакС рассмотрел инициативу об ограничениях для УК в части проведения ОСС, поддержал расширение мер поддержки опекунов и приемных родителей, а также утвердил закон о поддержке петербургских спортсменов.
Депутаты Андрей Малков, Любовь Менделеева и сотрудница Заксобрания Наталья Царева
Депутаты Александр Малькевич, Наталия Астахова и первый заместитель руководителя исполкома петербургского отделения "Единой России" Сергей Григорьев
Депутаты Любовь Менделеева, Марина Шишкина, Наталия Астахова и Андрей Алескеров
Депутаты Андрей Алескеров, Александр Новиков и Борис Зверев
Депутаты Любовь Егорова и Алексей Макаров
Депутаты Юрий Гладунов, Юрий Авдеев, Ольга Герасина, Дмитрий Дмитриев и Борис Зверев
Депутаты Денис Четырбок и Юрий Гладунов
Депутаты Любовь Менделеева и Ирина Иванова
Председатель Заксобрания Александр Бельский вручает театральную премию Сергею Мигицко, ведущему мастеру сцены Театра имени Ленсовета
Депутат Юрий Гладунов
