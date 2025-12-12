Кабинет депутата: Александр Малькевич

Фото: ЗАКС.Ру

ЗАКС.Ру показывает, как обустроился в Мариинском дворце депутат Александр Малькевич. В городском парламенте он трудится относительно недавно, с сентября 2024 года. Телеведущий и общественник занял кабинет на третьем этаже, с камином и живописным видом на Исаакиевскую площадь.

После победы на дополнительных выборах 2024 года, инициированных в связи с уходом из парламента единоросса Алексея Далматова, телеведущий и общественник Александр Малькевич заселился в кабинет на третьем этаже Мариинского дворца. Соседний кабинет занимает руководитель парламентской комиссии по вопросам законности Константин Чебыкин.

– Знающие люди говорят, что много лет назад здесь было маленькое кафе для депутатов. Тут стоял какой-то круглый стол, сюда поднимали еду. Так рассказывают, – отмечает Малькевич.

По размерам кабинета можно предположить, что здесь скорее располагалась закусочная на несколько человек, нежели полноценное кафе. Общая площадь помещения около 15 квадратных метров. Зато зато из окна открывается живописный вид на Исаакиевский собор, но к пейзажу, говорит депутат, он равнодушен.

– Мне нравится здесь, потому что можно посидеть, поработать. Тут тихо, по выходным прихожу с удовольствием, никто не отвлекает, – рассказывает депутат.

За год работы Малькевич успел превратить свое рабочее место в своеобразную выставку, посвященную Донбассу и специальной военной операции. Личных, памятных вещей, связанных с творческой деятельностью тут тоже в избытке. В дипломах, наградах и статуэтках отражены достижения в медиа. "Медиа-менеджер России", "Золотое перо" и другие награды. В кабинете, по его словам, представлены далеко не все.

К критике в свой адрес парламентарий относится с иронией. Например, на отдельном коллаже собраны страны, которые ввели в отношении депутата персональные санкции. Список, отмечает он, уже не актуален: за прошедшее время количество санкций в отношении его возросло. Другой коллаж посвящен заявлениям о причастности Малькевича к силовым структурам. Здесь изображены его "удостоверения" об окончании академии ФСБ, датированные 2000 годом.

- Кто тогда я сейчас, если в 2000 году подполковник… 25 лет прошло. Страшно произносить мою нынешнюю "должность", – шутит Малькевич.

"Корочки академии ФСБ" начали распространять в сети в ноябре 2024 года после парламентских выборов в Грузии. Тогда продвигалось мнение, что глава грузинского ЦИК якобы учился вместе с Малькевичем. В избиркоме эту информацию назвали недостоверной.

Многие памятные сувениры Малькевич хранит на каминной полке. Как выяснилось, сам камин несет исключительно декоративную функцию и по прямому назначению не работает.

Слева на тумбе – кованый автомат Калашникова. Он достался депутату от военнослужащих из интербригады "Пятнашка". Донецкая ковка, отмечает Малькевич. Художественной ковки много в дизайне интерьера. Еще один подарок в стилистике специальной военной операции - 16-килограммовая гиря.

На самом камине, по центру, находится почетная грамота от Народного совета ДНР, рядом – национальная премия "Феникс" от RuTube, диплом лауреата Невской премии СПбГУ, почетная грамота с подписью губернатора Петербурга Александра Беглова, а также хоккейная шайба с символикой "Ленинградского полка". Под стеклянным футляром хранится фигурка вагонетки "Донбасс порожняк не гонит".

С правой стороны можно увидеть статуэтки и еще одну рамку. Слева стоит бюст первого руководителя провозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Эта статуэтка - копия реального памятника, установленного на Аллее Героев в Донецке. Знакомые Малькевича в свое время сделали цифровой макет, а депутат воспроизвел его на 3D-принтере. Справа стоит фигура Сталина. Забегая вперед, отметим, это не единственная фигура советского лидера в кабинете народного избранника.

Панно или гравюра по центру – это подарок от бывшего вице-губернатора Петербурга Валерия Пикалева. Пейзаж на ней посвящен новому месту работы чиновника – сейчас он возглавляет Федеральную таможенную службу. Непосредственно на гравюре изображен комплекс зданий ведомства в Москве в районе станции метро "Фили". Малькевич отметил, что где-то лежат подтверждающие документы, что гравюра передана ему на основании распоряжения главы ФТС.

На стене над камином - коллекция шевронов. С 2022 года депутат собирает необычные и редкие шевроны. Сейчас его коллекция насчитывает около двух тысяч экспонатов. Большинство из них сейчас сохранены в цифровом виде. В 2025 году у Малькевича вышла книга "История СВО в шевронах", написанная в соавторстве с продюсером группы "Катюша" Ильей Вольвичем.











В углу кабинета стоит книжный шкаф, где хранятся другие памятные вещи, награды, сувениры, книги. Среди прочего, на одной из полок находится распечатанная на 3D-принтере фигура командира "Ленинградского полка" Михаила Когана.

Также на стенах в кабинете два календаря. Один от администрации Кировского района Донецка, где Малькевич часто бывает. Топонимическая деталь: он избрался в парламент от 18-го округа, который располагается на территории Кировского района Петербурга. Второй календарь, тоже ведомственный, достался депутату от сотрудников УФСБ по Донецкой Народной Республики. Календарь сопровождается рисунками художника DazBasta, который помогал Малькевичу с иллюстрациями к его серии книг о СВО.

Над рабочим столом в рамке три портрета: президент Владимир Путин, губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Рядом на стене - два шёлковых платка. Это подарок от представителей движения "Синий платочек". Изготовлением платков занимается бренд "Русская земля". За дизайн отвечает глава одноименного благотворительного фонда Анна Данилова. С представителями движения Малькевич познакомился в Курской области.

– Здесь автографы великих россиян, а здесь высказывания великих россиян, – поясняет Малькевич.

В числе авторов цитат оказались Александр Суворов, Константин Симонов, Антон Деникин, Михаил Ломоносов, Николай Карамзин и Владимир Путин. Отметим, стоимость шелкового платка с высказываниями великих россиян составляет 13 тысяч рублей.

На соседней стене в рамках развешены фотографии, на которых Малькевич запечатлен с другими выдающимися россиянами. Всего в избранную экспозицию вошло шесть снимков. На фотоснимках можно увидеть Малькевича с Дмитрием Медведевым, занимавшим в то время пост премьер-министра, помощником президента Владимиром Мединским и главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

– С Сергеем Ивановичем Меняйло мы дружим, регулярно общаемся. С Владимиром Ростиславовичем [Мединским] еще чаще, по линии его Российского военно-исторического общества как минимум, – рассказывает депутат.

Еще на одном снимке он запечатлен рядом со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Есть здесь и снимок с президентом Владимиром Путиным, сделанный в ноябре 2023 года. В тот раз Малькевич предложил создать в Мариуполе музей в честь Андрея Жданова (президент идею поддержал, а команда правительства Петербурга в сжатые сроки инициативу реализовала).

На другой фотографии отражена одна из встреч с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Также здесь висит групповой портрет с Бегловым и Мединским на выставке "Россия — Моя история" в Москве. В левом нижнем углу фотография с губернатором Петербурга в сентябре 2023 года. Непосредственно в тот день Беглов предложил Малькевичу стать советником по работе в новых регионах.

Застать рабочий беспорядок на рабочем месте депутата не удалось. На столе расположен именной набор с канцелярскими принадлежностями, подставка для мелких бумаг с бюстом Сталина.

На вопрос о том, хотел бы он остаться в этом кабинете, или перебраться на Охотный ряд, Малькевич ответил уклончиво.

– Дожить бы надо, – резюмировал он.

Примечание редакции. Материал подготовлен в сентябре 2025 года, за месяц до того, как Александр Малькевич стал фигурантом уголовного дела: Следственный комитет заявил о возможной причастности его и еще пяти человек к растрате бюджетных средств. Малькевич продолжает утверждать, что к делу не причастен и виновным себя не признает.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру