Кабинет депутата: Павел Иткин

Фото: ЗАКС.Ру

По просьбе ЗАКС.Ру депутаты Законодательного собрания Петербурга показывают свои рабочие кабинеты в Мариинском дворце. Первым об организации своего рабочего пространства рассказал заместитель председателя ЗакСа, лидер фракции ЛДПР Павел Иткин.

Офис вице-спикера петербургского парламента Павла Иткина едва ли получится найти нечастому посетителю Мариинского дворца. Отыскать нужную дверь на втором этаже без помощи посторонних непросто. Как и у многих других депутатов, попасть в кабинет можно через рабочие места помощников парламентария. Аппарат Иткина занимает просторное помещение с пятиметровыми потолками. Здесь проводятся собрания фракции, а в углу кабинета находится "музейный экспонат" — кресло, на котором однажды сидел основатель партии Владимир Жириновский. Сейчас присесть на кресло не выйдет — оно огорожено.

— В 2018 году, когда Владимир Вольфович Жириновский был с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, это была выездная встреча в одном из особняков. Была пресс-конференция. Потом было выступление в ГУАП и большой концерт в Ледовом дворце. Это кресло из особняка изначально было наше. Туда привезли, потому что там не оказалось мебели удобной, — рассказал Иткин.

По соседству с креслом стоит шкаф с коллекцией предметов с партийной символикой, которой у ЛДПР всегда было в избытке: брошюры, статуэтки, книги, блокноты, календари, дезодоранты, кепки, чай, футболки, елочные игрушки и многое другое.

— Я к партийному мерчу отношусь позитивно. Владимир Вольфович как профессиональный пропагандист очень серьезно подходил к этому вопросу. К качеству вещей в том числе. Оно всегда было на высоте. Я честно скажу, что я предпочитаю мерч раздавать. У меня самого, безусловно, есть несколько футболок. Теща ходит, очень хорошо для садоводов. Действительно хорошие практичные вещи, — поделился Иткин.

По наблюдениям депутата, один из самых востребованных аксессуаров — фирменная авторучка синего цвета. Как он говорит, такими ручками охотно пользуются и коллеги-депутаты из других партий, и в аппарате Заксобрания. В частности, в отделе кадров.

Также на полках, кроме партийной литературы, стоит коллекция изданий с автографами. Среди них, например, книга-расследование журналиста Александра Гасюка о Викторе Буте с автографом последнего. Еще есть книга лидера КПРФ Геннадия Зюганова "Русский мир на двух осях", подписанная автором. Недавно коллекция пополнилась двухтомником депутата ЗакСа пятого созыва Игоря Коровина "Война и мир Толстого Американца. Приключения русского графа".

Мариинский дворец за свою почти двухвековую историю успел обзавестись различными байками и легендами. Кабинет помощников Иткина не стал исключением. Есть устоявшееся мнение, что в углу под потолком в стене под слоями штукатурки сохранилась пуля.

— Есть легенда. Мне ее, конечно, не проверить, старожилы рассказывают. В одном из углов кабинета помощников под потолком есть пуля. В предыдущие годы, у предыдущих хозяев кабинета был в гостях какой-то генерал. Они баловались, раздался выстрел… И пуля ушла в стену, — рассказал депутат. Его коллеги тоже слышали такую историю.

Имен легенда не сохранила. Ранее в этом помещении работал депутат Михаил Погорелов. В беседе с ЗАКС.Ру Погорелов рассказал, что до него этот кабинет занимала депутат Татьяна Захаренкова.

Из кабинета помощников — к рабочему месту депутата

Сам кабинет Иткина небольшой — вероятно, чуть больше 15 квадратных метров. В углу стоят стол с компьютером, кресло. В противоположном углу — небольшой кожаный диван. Рядом ещё пара стульев и кофейный столик. Мебель, по словам парламентария, вся старая, досталась ещё от предыдущих депутатов от ЛДПР.

Отличительной чертой его рабочего места, рассказывает депутат, является наличие собственной уборной (далеко не у каждого депутата есть отдельный санузел). Это не единственное преимущество кабинета. Также у него есть два выхода: один ведет в коридоры Мариинского дворца, а второй — непосредственно в кулуары (буквально) Заксобрания, где проводят тайное голосование, например, при рассмотрении персональных вопросов. Теоретически, Иткин может встречать гостей двумя путями. Или, наоборот, разминуться с ними. Окна кабинета выходят в сад Мариинского дворца.

На стенах развешаны множество фотографий Жириновского, а также картина петербургского художника Александра Войцеховского. На ней изображено животное, похожее на муравьеда.

— Мне очень понравилась концепция картины и название: "Мой бесконечный друг". Вы видите, действительно, практически нет начала и конца. Я когда это прочитал и увидел — мне прямо зашло, — делится воспоминаниями Иткин. Портрет "бесконечного друга" перекочевал в это помещение из предыдущего кабинета депутата.

В другом углу стоят флаги Петербурга, России и ЛДПР. В верной, с точки зрения геральдики, последовательности: триколор всегда должен быть по центру при нечетном количестве знамен. Иногда, пожаловался Иткин, после уборки порядок флагов нарушается и приходится расставлять их заново. Депутат отметил, что длительное время просил аппарат предоставить ему флагштоки. А потом такие появились у всех. Он не считает, что своими просьбами задал тренд, но отмечает, что наличие государственной символики в депутатских кабинетах считает правильным.

В кабинете у Иткина стоит ещё одна картонная фигура Жириновского в полный рост (первый стоит возле "музейного" кресла). Однажды картонный "Жириновский-полковник" попал в неприятную ситуацию.

— Раньше у фракции кабинет располагался на первом этаже. Я однажды на выходные выставил его [картонного Жириновского] у окна, чтобы Жириновский "смотрел" в окно, на людей. Это было в пятницу. Я прихожу в понедельник и понимаю, что Жириновский "ушел". Окно целое. Как выяснилось, кто как интерпретирует конечно, охранники во время обхода здания увидели некоего человека в кабинете. Был страшный шум-гам. Тогда еще была Кукушкина [бывший начальник управления материального-технического обеспечения Заксобрания]. Это было при Вячеславе Серафимовиче [Макарове]. И у меня картонную фигуру конфисковали. Я потом долго ходил, извинялся, обещал, что такого больше не повторится. И мне его вернули, — рассказал Иткин.

Слева от картонного Жириновского висит агитационный плакат 1993 года. Аутентичный, с отметкой Санкт-Петербургской избирательной комиссии. На подоконнике аккуратно расставлены рамки с благодарственными письмами и грамотами. На самом видном месте копия указа президента Владимира Путина о награждении депутата медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Указ о награждении глава государства подписал весной 2025 года. По словам Итикна, его больше воодушевляют благодарности от граждан.

— В работе депутата, на самом деле, увидеть свой труд достаточно сложно. А если люди искренне благодарят — то это дорогого стоит, — уверен Иткин.

Отдельно стоят фотографии с хоккейных игр. Иткин — игрок опытный, но при этом болельщиком себя не считает. В прошлом сезоне играл в офицерско-хоккейной лиге за прокурорскую команду "Городские бизоны". На лед он выходит в среднем два раза в неделю. Сейчас немного реже из-за недавней травмы. Футбольной атрибутики в кабинете нет. Да и то, он больше поддерживает футбольное "Динамо", а не "Зенит".

— У "Зенита" без меня и так все хорошо, — резюмировал Иткин.

Вице-спикеру сложно оценить, как много он времени проводит в кабинете. В основном он тут подписывает документы и проводит встречи. На рабочем месте он бывает практически ежедневно — привычка со старой работы в IT-отрасли.

Как отмечает вице-спикер, в своем кабинете он регулярно смотрит городские телеканалы. Еще на этот экран можно вывести трансляцию пленарных заседаний парламента. Напомним, Иткин занимает одно из самых видовых мест в большом зале заседаний — в президиуме, слева от председателя Александра Бельского. Иткин признался, что у такой рассадки есть и минусы.

— Это место, где очень остро чувствуется одиночество. Александр Николаевич ведет заседание — он занят. Все сидят, треплются. А ты сидишь и не можешь с этим ничего поделать. Еще у всех на виду. С другой стороны, ты сконцентрирован на заседании, на работе с документами. Потом проще на брифинге работать, — успокаивает себя вице-спикер.

В свободное от работы время на экране исторические выпуски, например, телеведущего Сергея Минаева. Дома на экране чаще мультфильмы по запросу детей. "Тоже разгружает" — отмечает Иткин.

Возле телевизора под стеклянным футляром стоит фигурка танка — подарок от друга, увлекающегося моделированием. Отдельное место занимает портрет супруги с детьми и рисунок "Цыпы" за авторством его дочери.

На столе корреспондент ЗАКС.Ру запечатлел рабочий беспорядок: проекты законов, обращения, визитки, письма, канцтовары с символикой партии, опять же.

Наличие развлекательной периодики для детей, в частности, развивающего журнала "Зайкина школа", Иткин объяснил так:

— У нас в Мариинском дворце есть отделение "Почты России". Оно не перегружено, а я с детства очень люблю находить что-то в почтовом ящике. И родители до сих пор выписывают газеты. Я до этого выписывал газеты на домашний адрес, но там то недонесут, то еще что-то. Я стал подписываться здесь. Я выписываю "Зайкину школу" для младшей, "Почемучку" для старшей дочки, а еще "Аргументы и факты. На даче" [спецвыпуск о садоводстве], чтобы у меня был контрольный номер. У меня его выписывает мама, и иногда случаются такие коллизии, что почта не доносит. Я жаловался, ругался, но в лучшем случае компенсируют в размере 100 рублей, но нужна-то газета, а не сто рублей, — отмечает депутат.

За депутатским креслом — снова грамоты и письма в рамках. Заметнее остальных — благодарность, подписанная основателем партии за "большой личный вклад в работу ЛДПР, патриотизм и преданность России".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру