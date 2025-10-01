ЗакС и коллега из Запорожской области

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга встретили в Мариинском дворце коллегу из Запорожской области, спикера регионального парламента Виктора Емельяненко. Он прибыл в Северную столицу для подписания соглашения о межпарламентском сотрудничестве. Это произошло 1 октября, на следующий день после третьей годовщины вхождения новых регионов в состав России.

Для петербургского Заксобрания это уже 47-е по счету соглашение с регионами-партнерами и третье, подписанное с парламентами новых субъектов. До этого Мариинский дворец посещали с подобной миссией представители Херсонской областной думы и Народного совета Луганской Народной Республики.

По традиции гостю позволили выступить с речью в рамках пленарного заседания. Емельяненко поблагодарил депутатов за работу петербургских оборонных предприятий, за военнослужащих из Петербурга, за медиков и других специалистов, которые сегодня служат в Запорожской области. Спикер Емельяненко добавил, что и в дальнейшем надеется на помощь Петербурга в решении кадровых вопросов — в частности, касающихся сферы здравоохранения.

— С этой вашей высокой трибуны я хочу поблагодарить город-герой Санкт-Петербург за помощь Новороссии и Донбассу. Хотя ваш город, которому вы оказываете помощь — Мариуполь, но поверьте: то, что вы делаете в Мариуполе — оно эхом отзывается на Запорожской земле. Ибо полностью разрушенный город преобразился. Это придает нам, запорожцам, силы и уверенность в завтрашнем дне, — обратился Емельяненко.

Не для всех депутатов ЗакСа состоявшаяся встреча с Емельяненко стала первой. С ним уже успел ранее познакомиться Александр Малькевич, который до избрания в Заксобрание развивал средства массовой информации в новых регионах. Емельянов примерно в то же время занимал пост вице-губернатора Запорожской области и курировал в правительстве, в том числе, внутреннюю политику и взаимодействие со СМИ. Также лично удалось встретиться с Емельяновым депутату Алексею Зинчуку. В беседе с ЗАКС.Ру Зинчук пояснил, что заочно уже был с ним знаком через сенатора Дмитрия Рогозина (с ним Зинчук подружился еще лет 20 назад во время членства в партии "Родина" — Рогозин возглавлял партию до 2006 года).

Подписанное соглашение с петербургским парламентом Емельяненко называет "историческим". Обычно в рамках подобных соглашений законодательные органы регионов делятся опытом, а также обмениваются визитами официальных делегаций.

— Та работа, которую коллеги выполняют на новых территориях, та помощь, которую оказывают и исполнительные органы власти, и жители нашего города, конечно, большая работа ведется. В рамках нашего соглашения, которое мы подписали сегодня, мы рассмотрим вопросы гуманитарной помощи. Посмотрим, каким образом мы можем оказать содействие, — выступил Бельский.

В планах у подписавшихся сторон — обсуждение дорожной карты, в которой пропишут все пункты взаимодействия. Также председатель Бельский заявил, что за Запорожской областью будет закреплен петербургский депутат, который будет курировать исполнение подписанного соглашения.

В завершение церемонии Емельяненко по поручению губернатора Запорожской области Евгения Балицкого вручил Бельскому высшую награду региона, орден "За заслуги перед Запорожской областью" первой степени. Она была учреждена Балицким в 2022 году, когда он возглавлял Военно-гражданскую администрацию Запорожской области.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру