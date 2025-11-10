БФК отобрал поправки к бюджету на 2026 год

Фото: Законодательное собрание

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания одобрил в общей сложности 21 из 34 поправок в законопроект о бюджете Петербурга на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Как и в прошлом году, за бортом оказались все инициативы фракции "Яблоко". ЗАКС.Ру рассказывает о том, что именно может появиться в скором времени в проекте закона.

БФК и пределы городской казны

О том, какие именно поправки в законопроект о бюджете Петербурга на 2026-2028 годы поддержит бюджетно-финансовый комитет, в целом можно было догадаться еще до заседания. Карты ненароком раскрыл спикер Законодательного собрания Александр Бельский, который за час до начала выложил пост с размышлениями о предложениях по корректировке документа.

В своем Telegram-канале он расхвалил инициативы губернатора Александра Беглова и "Единой России", а вместе с ними ЛДПР, "Новых людей" и депутатов Марины Шишкиной и Андрея Алескерова. Текст обошелся без упоминания депутата Ирины Ивановой и фракции "Яблоко", которые совокупно представили больше трети от всех 34 поправок.

"Невооруженным глазом видно, что все предложения Смольного и Мариинского дворца направлены на улучшение качества жизни петербуржцев. Не сомневаюсь, каждому из нас хотелось бы реализовать их как можно быстрее. Но городская казна имеет свои пределы", — констатировал парламентарий.

По стечению обстоятельств, БФК поддержал все инициативы авторов, удостоенных лестной оценки Бельского. При этом у комитета представление о "пределах" бюджета оказалось несколько шире, чем у спикера. Из трех представленных Ивановой инициатив одна все же получила одобрение участников и, вместе с другими поправками, отправилась на рассмотрение бюджетной комиссии в Смольный. Сама комиссия была создана в 2021 году губернатором для экспертизы вносимых поправок. Больше половины мест в ней занимают чиновники, другая часть досталась депутатам. Внесенные "Яблоком" поправки целиком остались без поддержки комитета.

Поправка губернатора

На подготовку и подачу поправок ко второму чтению у желающих была одна неделя после того, как в конце октября Беглов лично представил проект в Мариинском дворце. Крайним сроком для представления инициатив установили вечер среды, 5 ноября. Заметная часть предложений поступила в БФК буквально в последние часы.

Суть предложенных губернатором изменений сводится к соразмерному увеличению доходов и расходов казны в 2026 году на 8,3 млрд рублей — соответственно, до 1,461 трлн рублей поступлений при 1,569 трлн расходов. Источником средств называют безвозмездные поступления в бюджет и неналоговые доходы, при этом под последними здесь предлагают понимать, в первую очередь, средства от платных парковок и увеличение планируемых дивидендов.

На создание комфортной городской среды собираются пустить 2 млрд рублей, на капитальный ремонт учреждений — 1,6 млрд, на оборудование для вводимых объектов — еще 1,1 млрд, а на зарплаты бюджетников — 544,7 млн рублей.

В числе прочего, 1,85 млрд рублей предлагают выделить на трамвайную сеть "Купчино — Шушары — Славянка". Еще 1,47 млрд рублей может получить "ИТМО Хайпарк". Участники прошедшего заседания БФК выслушали доклад и предложения поддержали.

Одобренные депутатские поправки

Поддержка членами БФК еще не гарантирует, что поправка успешно пройдет следующие стадии рассмотрения. Так, в 2023 году бюджетная комиссия рекомендовала отклонить четыре из 13 предложений, перед этим одобренных комитетом. Однако в 2024 году все дошедшие до комиссии предложения получили ее поддержку, так что потенциал у новых поправок имеется. Сейчас на рассмотрение комиссии отправились 12 поправок от "Единой России", три от ЛДПР и две от "Новых людей", а заодно три инициативы от Шишкиной, Алескерова и Ивановой.

Самыми плодовитыми законотворцами оказались единороссы — от них поступило 12 предложений. На заседании БФК их одно за одним зачитывал лидер фракции Павел Крупник. Возражений со стороны участвовавшей в мероприятии главы смольнинского комитета финансов Светланы Енилиной не поступало, так что поправки, будто на конвейере, уходили на голосование.

В числе предложений, поступивших от ЕР, оказались перечисление 6,3 млрд рублей муниципалитетам в качестве субсидий на благоустройство и озеленение, выделение 1,46 млрд "Горжилобмену" на строительство или приобретение недвижимости гражданам на жилищном учете и 1,45 млрд рублей — на приобретение необходимого оборудования медицинским учреждениям города. Речь здесь шла, например, о покупке магнитно-резонансного томографа и лабораторного сканера для НИИ скорой помощи имени Джанелидзе или же об оснащении больницы Святителя Луки хирургической системой с принадлежностями для операционного блока. Еще 260,6 млн рублей единороссы предложили направить на капитальный ремонт лаборатории в НПЦ имени Напалкова и отделения реанимации и интенсивной терапии Боткинской больницы, расположенного на Миргородской улице.

В основном единороссы, как и другие авторы поправок, предлагали черпать средства из резервного фонда Смольного. Однако же в двух последних случаях они нашли другой источник средств. Погашать затраты на капремонт и покупку медоборудования они захотели "за счет экономии средств на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения". Напомним, месяцем ранее широкое обсуждение получило предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и вовсе лишить неработающих обязательной медстраховки.

Впрочем, единороссы не были одиноки в стремлении использовать средства ОМС для неработающих горожан. Единственная поддержанная инициатива Ивановой также предусматривала такой источник финансирования. В этом случае депутат предложила выделить 66,8 млн рублей на закупку оборудования для больницы Святой преподобной мученицы Елизаветы.

Представленные фракцией ЛДПР поправки касались капитального ремонта различных учреждений для юных петербуржцев. Так, на капремонт детского оздоровительного комплекса "Зеленый огонек" затребовали 366,8 млн рублей в течение двух лет, на капремонт подростковых и молодежных центров в 15 районах — еще 227,7 млн рублей. Работы в Доме молодежи Санкт-Петербурга на Васильевском острове оценили в 23,4 млн рублей.

Интересы "Новых людей" традиционно прикованы к легкой атлетике и мотоспорту. В точности, как и годом ранее, они попросили из резервного фонда 120 млн рублей на проведение любительских забегов и еще 30 млн — на проведение традиционного фестиваля мотокультуры. Отметим, что неподдельный интерес к обоим направлениям испытывает лидер фракции в ЗакСе Дмитрий Павлов. Он регулярно участвует в самых разных марафонах как в Петербурге, так и за границами России. Также он известен как основатель сообщества PushkinRun, которое устраивает забеги в Северной столице. Имеет он отношение и к ежегодному фестивалю "Мотостолица", соорганизатором которого выступает. В прошлом году депутат уже говорил Telegram-каналу "Ротонда" о том, что не видит конфликта интересов в подаче заявок на выделение средств по описанным направлениям.

Некоторую верность традициям продемонстрировали и представители фракции СРЗП Алескеров и Шишкина, которые озаботились судьбой гидротехнических сооружений. В прошлом году фракция подавала поправку на 64,5 млн рублей для капитального ремонта Таицкого водовода, питающего пруды в парках Павловска и Пушкина. Две новые поправки касаются капремонта плотины Гаусмана на Сестрорецком разливе и выполнения противоаварийных работ на плотине, расположенной на реке Ижоре. Суммарно на эти цели просят 148 млн рублей.

Енилина — Шишлов — 11:0

В некотором смысле противоположностью фракции "Единая Россия" стало "Яблоко". Фракция представила 11 поправок — лишь на одну меньше, чем у единороссов. Однако же, в отличие от их предложений, ни одна инициатива "яблочников" не нашла понимания у участников заседания.

Поправки из подготовленного списка последовательно зачитывал глава фракции Александр Шишлов. В ответ с их критикой выступала Енилина, после чего члены комитета отказывали идеям в поддержке. Глава комфина отмечала, что заложенные в бюджет суммы и без того достаточны для финансирования направлений, привлекших внимание "яблочников". В какой-то момент между ней и Шишловым завязался спор о дополнительных 2,9 млрд рублей на закупку учебников для школьных библиотек. Чиновница считает, что прописанных в проекте бюджета 2,7 млрд вполне хватит на эти цели. За это уцепился Шишлов, напомнив о заявке от комитета на выделение средств.

— Заявка была, — признала Енилина. — То есть она возможность, если есть деньги, то закупили бы в большем количестве. То есть она [про] максимальное количество учебников. А мы говорим о минимальной потребности, которая необходима для учебного года следующего по тем новым стандартам, которые приняты Министерством просвещения.

Без поддержки оказалась и идея выделять в 2026-2028 годах "Горжилобмену" по 2 млрд ежегодно на строительство или предоставление жилья гражданам, находящимся на жилищном учете. Перед этим похожее, хоть и более скромное, предложение "Единой России" получило одобрение БФК. Из ответа Енилиной следовало, что, с учетом поправки ЕР, средств на эти цели должно и без того хватить.

В числе прочих не получили одобрения идеи дополнительно выделять по 5 млрд рублей ежегодно на строительство метро и по 4 млрд — на расселение коммунальных квартир. Еще 931,1 млн "яблочники" предложили выделить на строительство и содержание перехватывающих парковок, однако Енилина и в этот раз высказала мысль о том, что заложенных средств должно хватить.

Отметим, что в целом это не первый случай, когда поправки "Яблока" не получают поддержки БФК: то же было и в прошлом году. В 2023 году комитет одобрил две поправки, предложенные фракцией, однако бюджетная комиссия рекомендовала губернатору их отклонить.

Одобренные поправки бюджетная комиссия рассмотрит уже во вторник, 11 ноября.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания