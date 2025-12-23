Депутат ЗакСа Милюта на три месяца остался в СИЗО

Колпинский районный суд оставил под стражей депутата Законодательного собрания Олега Милюту, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила 23 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. В СИЗО парламентарий останется до 25 марта 2026 года. На тот же срок продлены меры пресечения и остальным фигурантам уголовного дела.

Помимо Милюты, в получении особо крупной взятки обвиняются экс-глава Колпинского района Юлия Логвиненко и бывший глава местной администрации МО "Город Колпино" Дмитрий Кохно. Четвертым фигурантом по делу проходит Олег Лапотко, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Логвиненко находится под домашним арестом, остальные содержатся под стражей.

Лапотко и Кохно просили заменить содержание в СИЗО на домашний арест. Милюта ходатайствовал о мере, не связанной с изоляцией от общества.

"Сообщил суду, что у него скоро годовщина свадьбы с женой и за все время совместной жизни этот прекрасный день пара всегда проводила вместе", — пересказывает аргументацию депутата судебная пресс-служба.

Логвиненко против продления домашнего ареста не возражала.

О возбуждении уголовного дела стало известно в конце июня. По версии следствия, Милюта, Кохно и Логвиненко получили от гендиректора АО "Автодор" взятку в размере 14,2 млн рублей в обмен на помощь компании с заключением контрактов в Колпинском районе и на общее покровительство. Более подробно о ситуации читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру